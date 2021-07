PF cumpre mandados contra grupo que criava empresas pra fraudar seguro-desemprego

A Polícia Federal cumpre nessa terça-feira (20) dois mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária em Feira de Santana e Petrolina, no estado de Pernambuco, contra um grupo acusado de criar empresas fictícias para fraudar o seguro-desemprego. Os mandados foram todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana/BA, dentro da Operação Alarife. Dois dos mandados de prisão são cumpridos em Feira de Santana e um em Petrolina.

De acordo com a PF, a investigação constatou que foram abertas empresas na Junta Comercial da Bahia com a utilização de documentos falsos com o único intuito de registrar falsos vínculos empregatícios para possibilitar o recebimento de seguro-desemprego. Até agora já há indicativos de que os fraudadores fizeram 59 requerimentos de seguro-desemprego para trabalhadores fictícios, causando um prejuízo de R$ 230.926,26 aos cofres públicos.

Os fraudadores obtiveram em Feira de Santana certificados digitais com a utilização de documentos falsos, e com a utilização deste equipamento, faziam as transmissões dos requerimentos do seguro-desemprego. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.