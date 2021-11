PF cumpre mandados contra grupo que desviou R$ 1,4 mi da prefeitura de Riachão das Neves

A Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia, nessa quarta-feira (17). Os mandados, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. As investigações, iniciadas em maio deste ano, revelaram a existência de uma organização criminosa (Orcrim) composta por agentes públicos municipais e especialmente criada para se apropriar de recursos públicos federais, gerando um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 1,4 milhão.

Segundo a PF, o grupo criminoso teria desviado milhões de reais ao permitir, dolosamente, que o Município de Riachão das Neves/BA usasse verbas oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social ( FNAS), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Sistema Único de Saúde (SUS) para contratar empresa de fachada, que não possui funcionários registrados e nem capacidade técnica, operacional e econômica.

Foram constatados fortes indícios de fraude nos procedimentos licitatórios que culminaram na contratação da empresa de fachada e estima-se um prejuízo aproximado de R$ 1, 4 milhão aos cofres públicos. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir penas superiores a 10 anos de reclusão.