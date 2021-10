PF deflagra operação contra crimes ambientais em Sento Sé

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Sento Sé, no Norte do estdo, contra crime de de dano à unidade de conservação na região do Parque Nacional Boqueirão da Onça. Nesta terça-feira (5), estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal de Juazeiro.

A operação também apura crime de extração ilegal de recursos minerais e crime de usurpação de bens da União na região. Os crimes investigados possuem penas que podem chegar a 11 anos de prisão em caso de condenação.