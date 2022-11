PF deflagra operação contra o abuso sexual infantil em todo país

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Guardiões da Infância, para cumprir mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais condenatórias por crimes relacionados ao abuso sexual infantil em todo o país. Nesta terça-feira foram cumpridos, simultaneamente, 23 mandados de prisão.

No total, mais de 100 foragidos já foram detidos nos 26 estados e no DF desde o início das ações, em agosto deste ano. As prisões seguem em andamento. Segundo a PF, o objetivo da operação é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

A Polícia Federal, além realizar de um número expressivo de Operações Policiais combatendo essa modalidade criminosa, também atua na identificação de vítimas de abuso sexual infantil, por meio da Força-Tarefa de Identificação de Vítimas, composta por policiais federais e civis especializados na tarefa de identificar vítimas a partir de imagens e vídeos, com a finalidade de resgatá-las e identificar e prender seus agressores.