PF deflagra operação para combater crimes de falsificação de passaporte em Vitória da Conquista

A Polícia Federal deflagrou uma operação com objetivo de combater crimes relacionados à falsificação de passaporte brasileiro e emigração ilegal para o Reino Unido. Batizada de 'London Eye', a operação foi deflagrada nesta quinta-feira (8) e cumpre três mandados de busca e apreensão e dois mandados de medidas cautelares na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste baiano.

Cerca de 10 policiais cumpriram os mandados e apreenderam celulares, documentos, cartões bancários e, ainda, uma arma sem registro e entorpecentes.

Procurada, a Polícia Federal afirmou que a operação iniciou após uma investigação no último mês de março, quando um homem foi detido ao emitir um passaporte brasileiro com nome falso num posto do SAC no município.

O órgão federal afirmou que as investigações continuam em curso e são acompanhadas pela Polícia Internacional (Interpol).

Segundo a PF, outro brasileiro já havia praticado a mesma fraude, mas conseguiu emigrar de forma ilegal para a Inglaterra, uma das quatro nações que compõem o Reino Unido. Já na terra da Reinha, o homem requereu um visto de permanência com base em união familiar a partir do documento falso.

O benefício migratório seria embasado na nova filiação criada pelos falsificadores. Ainda segundo a PF, duas irmãs, com nacionalidade brasileira e italiana, que residem na Inglaterra, permitiam que usassem seus nomes na condição de mãe dos envolvidos para facilitar a obtenção do visto.