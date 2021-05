PF é questionada sobre perícia em celulares de filha e neto de desembargadora presa

Relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes solicitou à Polícia Federal que informe se já foi feita perícia em dois iPhones pertencentes a Luciana e Lucas Santiago, respectivamente, filha e neto da desembargadora presa Maria do Socorro Barreto Santiago. Os smartphones foram apreendidos durante buscas realizadas em endereços ligados à magistrada na primeira fase da operação, em novembro de 2019. A decisão de Fernandes é resultado de uma ação em que a defesa da desembargadora pede a restituição dos aparelhos, protocolada no STJ em 16 de abril. Além de informar se houve análise nos iPhones e cobrar o relatório pericial, o ministro determinou ainda que a PF esclareça, até o próximo dia 8, se é necessário para a investigação mantê-los apreendidos.

Fora de foco

Ao relator da Faroeste, o Ministério Público Federal disse não haver elementos que possam confirmar o valor dos iPhones da filha e do neto de Maria do Socorro para a investigação sobre a venda de sentenças na Justiça baiana.

Rota de voo

O deputado federal Elmar Nascimento (DEM) trabalha intensamente para pavimentar a candidatura ao Senado em 2022, em movimento que passa pela troca de partido. Aos aliados mais próximos, Elmar confidenciou que está decidido a deixar o DEM e ingressar em uma legenda que lhe garanta maior poder interno. Nos planos do parlamentar, o alvo principal é o PL, sigla da qual foi filiado por dez anos.

Via alternativa

Embora dialogue cada vez mais com caciques do PDT, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, ampliou o leque de opções para tentar conquistar espaço na chapa majoritária da oposição ao governo do estado ano que vem. Agora, Bellintani ajustou a mira também sobre o PSDB.

Panos quentes

Parlamentares da bancada oposicionista na Assembleia cogitam aliviar a barra do deputado estadual Capitão Alden (PSL) no Conselho de Ética. Em vez da cassação de Alden por acusá-los de receber de R$ 1,6 milhão da prefeitura de Salvador, vão propor que ele seja suspenso.

Dendê na roda

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) teve papel decisivo para barrar o projeto que institui o impeachment de ministros do Supremo por usurpação de poder do Congresso, rejeitado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). Em meio a sinais que indicavam aprovação da proposta, Félix Jr. convenceu os três outros membros do PDT na CCJ a votarem contra a matéria, derrubada pelo placar apertado de 33x32.

Fim de jejum

A ida de Nelson Leal (PP) para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico encerrou a longa espera do ex-deputado Luiz Augusto (PP) na fila de suplentes. Após a inesperada derrota de Zé Raimundo (PT) na briga pela prefeitura de Conquista, a nomeação de Leal era a última chance de voltar à Assembleia.