PF faz operação contra fraude no sistema Meu INSS

A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Salvador para combater fraude ao sistema Meu INSS do Ministério do Trabalho e da Previdência. A operação foi deflagrada nesta sexta-feira (14).

Segundo a PF, as investigações demonstram que os fraudadores acessam os dados do sistema Meu INSS para conseguir a liberação de margem de consignação e fazer empréstimo consignado fraudulento em nome de pessoa titular de benefício previdenciário.

O Meu INSS é uma ferramenta criada para dar maior facilidade à vida do cidadão, podendo ser acessada pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e IOS) com mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS, sem sair de casa.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa (art. 288 do CPB) e estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB), com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 8 (oito) anos de prisão.