PF faz operação de combate a fraudes em licitações na Bahia

Uma operação contra fraudes em licitações e desvio de verbas públicas no município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste baiano foi deflagrada nesta quinta-feira (11), pela Polícia Federal. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva. A operação foi batizada de Backstage,

A operação acontece nas cidades de Sítio do Mato, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Pindaí, Sebastião Laranjeiras e Palmas de Monte Alto, com a atuação de 70 policiais federais.

Segundo informações da PF, as investigações começaram em 2019, a partir de uma notícia que indicava irregularidades em processos de tomadas de preços realizados pela prefeitura de Palmas de Monte Alto para a construção de Unidades Básicas de Saúde, quadras esportivas e uma praça. Após análise da polícia, ficou constatado que a prefeitura celebrou com a empresa vencedora

– que também foi a única participante dos certames – contratos que juntos totalizam R$ 3.153.924,29. Os contratos foram custeados com recursos federais do SUS e do Fundeb.

Ainda de acordo com as investigações, o direcionamento das licitações era definido pelos então gestores municipais e/ou seus emissários e as tratativas sobre as fraudes eram realizadas com os empresários beneficiados em reuniões prévias e secretas. Depois, as licitações eram preparadas por um dos investigados.

A polícia descobriu ainda que emissário do então gestor municipal atuou com o objetivo de instruir as testemunhas e/ou investigados que eram intimados a prestar depoimento na Polícia Federal.