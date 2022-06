PF faz operação para erradicar plantio de maconha em fazenda no interior da Bahia

A Polícia Federal deflagrou a Operação Exstirpatio, com o objetivo de promover a erradicação de plantio de maconha localizada no município de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Federal, durante as investigações foi constatado que uma fazenda localizada na Comunidade de Itapicuru dos Dourados, na qual já havia sido apreendida grande quantidade de maconha no passado, estava sendo utilizada novamente para o cultivo da droga.

Quatro policiais federais e dez policiais militares participam da operação.

Os investigados responderão pelo crime de tráfico de drogas cuja pena é de reclusão de cinco a quinze anos, e multa segundo o artigo 33, § 1º, incisos II e III da Lei nº 11.343/2006.