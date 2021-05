Pfizer anuncia novo contrato para entrega de mais 100 milhões de doses ao Brasil

A Pfizer anunciou nesta sexta-feira (14) que assinou um contrato adicional com o Governo brasileiro para a venda de mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a empresa, as entregas estão planejadas para acontecer até o final do quarto trimestre de 2021.

“Estamos muito felizes em celebrar este acordo adicional com o governo brasileiro e assim ampliar nosso apoio à imunização de milhões de brasileiros”, disse Marta Díez, Presidente da Pfizer Brasil. “Com esse contrato adicional, forneceremos um total de 200 milhões de doses ao governo brasileiro em 2021, que beneficiará 100 milhões de brasileiros”, completou.

Na semana passada, o governo havia anunciado a reserva de R$ 6,6 bilhões para a compra do novo lote. Esse novo lote já foi incluído pelo Ministério da Saúde no cronograma de entrega de imunizantes contra a Covid-19 deste ano. Com a atualização, o governo diz ter um total de 662,9 milhões de doses contratadas.

No entanto, esse número inclui 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin e outras 10 milhões de doses da russa Sputnik V, ambas ainda sem autorização para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).