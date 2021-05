Pfizer entrega hoje novo lote de vacinas contra a covid-19

A Pfizer entrega nesta quarta-feira (5), ao Ministério da Saúde um novo lote da vacina contra a COVID-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. A nova remessa de 628.290 doses será realizada às 19h55 no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

A chegada dessas doses faz parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021.

“Estamos muito honrados em colocar nossos recursos científicos e produtivos a favor da vacinação da população brasileira contra a COVID-19 o mais rapidamente possível” afirma a presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez.