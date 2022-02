PGR vai investigar se Kim e Monark fizeram apologia ao nazismo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou, nesta terça-feira (8), a instauração de procedimento para apurar prática de eventual crime de apologia ao nazismo pelo deputado Kim Kataguiri (Podemos-SP) e pelo youtuber Monark, desligado do Flow Podcat.

O apresentador defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse legalizado. O comentário foi feito durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), nesta segunda-feira (7). Kim, por sua vez, disse que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista.

A Procuradoria Geral da República (PGR) foi acionada após a repercussão da fala. As declarações serão analisadas pela assessoria criminal de Aras pelo fato de o caso envolver parlamentar com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Todo discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito a diversidade como fazemos no Ministério Público brasileiro para que a tolerância gere paz e afaste a violência do cotidiano", disse Aras em nota.