Philippe Coutinho ganha camisa 10 e celebra empréstimo ao Bayern

Depois de passar um domingo de expectativa com a chegada em Munique e a realização de exames médicos, o brasileiro Philippe Coutinho foi oficializado nesta segunda-feira (19) como novo reforço do Bayern de Munique. Ao lado do diretor esportivo Hasan Salihamidzic, o meia, que deixou o Barcelona, assinou contrato de empréstimo por uma temporada, ganhou a camisa 10 e mostrou entusiasmo com seu novo desafio.



"Para mim, esta transferência traz um novo desafio em um novo país, em um dos melhores clubes da Europa. Estou muito motivado. Assim como o Bayern, tenho grandes metas e estou convencido que posso alcançá-las junto a meus novos companheiros de equipe", disse Philippe Coutinho em declarações publicadas no site oficial do Bayern de Munique.



Em um comunicado oficial, o Barcelona confirmou os valores do acordo. O clube espanhol receberá 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. O Bayern de Munique, que arcará com o salário do jogador integralmente, terá a opção de compra ao final do atual acordo pelo valor de 120 milhões de euros (R$ 533 milhões).



Hasan Salihamidzic ressaltou a postura de Philippe Coutinho na negociação. Segundo ele, o meia demonstrou convicção de que queria se mudar para Munique. "Coutinho deixou bem claro durante nossas conversas em Barcelona que ele estava decidido a mudar para o Bayern. Ele é um jogador de futebol de classe mundial com excelente habilidade técnica e é uma opção de ataque versátil", afirmou.



"Estávamos há um tempo atrás de Philippe Coutinho. Estamos muito felizes de que sua contratação tenha sido realizada. Agradecemos ao Barcelona por permitir esta operação. Philippe é um jogador que com sua criatividade e excelente técnica reforçará nosso poder ofensivo", comentou Karl-Heinz Rummenigge, presidente da diretoria do Bayern de Munique.



Contratação mais cara de toda a história do Barcelona, junto ao Liverpool, Philippe Coutinho chegou em janeiro de 2018 por um valor de 145 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões na cotação atual). Revelado pelo Vasco no final da década de 2000, o brasileiro foi vendido para a Inter de Milão em 2010. Dois anos depois, rumou para o Espanyol. E, em 2013, foi para o clube inglês.



Na carreira, Philippe Coutinho conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Vasco, em 2009, a Copa da Itália (na temporada 2010/2011) e a Supercopa da Itália (2010), dois Campeonatos Espanhóis (2017/2018 e 2018/19), Copa do Rei (2017/2018) e Supercopa da Espanha (2018).