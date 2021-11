Phygital e Metaverso

A complexidade de nós, seres humanos, é tão grande que para tentar nos explicar buscamos sempre nas palavras, formas de colocar em compartimentos o que pensamos e sentimos. Nas duas usadas no título não é diferente. Elas foram criadas em áreas distintas e são resultado de junções de outras palavras. A primeira, phygital, é mais nova e vem do marketing e da publicidade, com a junção de físico (em inglês physical) e digital, de grafia igual nas duas línguas. Já a segunda, metaverso, vem da literatura de ficção científica, e junta a palavra grega “meta”, que significa além, e "universo”, ou seja, um mundo além do real, paralelo.

Convergência

Mark Zuckeberg ao colocar na empresa que engloba Facebook, Instagram e Whatsapp o nome de Meta, materializou a crença do mundo da tecnologia de que nós, humanos, teremos uma vida digital, vivendo através de avatares, experiências exclusivamente existentes na esfera virtual. Os mais entusiasmados inclusive defendem que esta vida será, em breve, a principal. Mas a pandemia, além da tragédia que vitimou tanta gente, acabou sendo um laboratório do nosso comportamento, que mostra que não deve ser bem por aí o caminho trilhado por esse novo humano hiperconectado. O isolamento social provou que a palavra phygital faz muito sentido, já que se percebe que até o trabalho 100% virtual não combina com o ser humano. A noção de phygital é exatamente a constatação de que, além do virtual, nossa humanidade sempre demandará experiências reais como ir a uma loja física ver produtos, participar de shows e eventos e tomar aquele cafezinho entre uma tarefa e outra no trabalho, com os colegas.

Meta alegria

Veja por exemplo o que promete a Disney. Em uma postagem no LinkedIn, um dos ex-executivos da companhia de entretenimento sinalizou que a empresa deve construir um parque temático, onde o físico e o digital vão se conectar através do uso de smartphones, pontos de aceso digital e também os chamados "wearable devices”, ou seja, dispositivos “vestíveis” como óculos de realidade virtual. Outro sinal de que a empresa está na busca de ser protagonista nesse novo mundo são falas de seu CEO, Bob Chapek. Para investidores ele disse que a empresa vai entrar forte no meta universo, mantendo o histórico de inovar em seus produtos e, em uma entrevista para uma rede de tv, somou a essas palavras que a visão da companhia é de que o canal de streaming Disney+, possa ser transformado em uma plataforma tridimensional, com novas formas de contar histórias.

Phygital na prática

No Brasil uma parceria entre o GPA Labs, laboratório de inovação do Grupo Pão de Acúcar, o Itaú e a Visa mostra que, por aqui também, as empresas já perceberam que vão ter que se adaptar a esse humano de múltiplas camadas. Na ação startups ativas, de todos os segmentos e que estejam na fase de escala, serão desafiadas a impulsionar vendas unindo o ambiente físico e digital, na busca de um melhor entendimento de como fazer uso dessa ultra conexão das pessoas. O projeto piloto vai ser colocado em prática nas lojas do GPA e, Segundo Monique Cavaletti, Gerente de Inovação e Fidelidade do grupo, ações assim são prioridade: "Priorizamos soluções que irão garantir um ritmo sustentável da nossa transformação digital, pautada em nossa obsessão pelo cliente em suas jornadas de compra ultra personalizadas". As startups que quiserem participar podem se inscrever até o dia 28 de novembro, por meio do site https://gpabr.com/inovacao.

Mais inovação na Bahia

A chinesa Huawei firmou parceria com o governo baiano para a instalação de um centro de inovação no Parque Tecnológico. O foco será em soluções ligadas à segurança pública e a educação. A intenção da Huawei é instalar por aqui o seu Centro de Inovação e Transformação Digital da América Latina, com previsão de ser inaugurado ainda no primeiro semestre de 2022.