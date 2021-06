PIB da Bahia cresce 1% no primeiro trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia teve crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2021, comparando com o último trimestre do ano passado. Os resultados foram calculados e divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), ligada à Secretaria do Planejamento (Seplan), nesta sexta-feira (4).

O crescimento sinalizaria uma recuperação, já que os dois trimestres anteriores também mostraram crescimento em comparação similar. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve queda de 0,5% nesse primeiro trimestre.

No 1º trimestre desse ano, o PIB totalizou R$ 86,4 bilhões, sendo R$ 75,8 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) e R$ 10,6 bilhões de impostos arrecadados sobre Produtos líquidos de Subsídios. Entre os grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 7,5 bilhões, a Indústria R$ 18,0 bilhões e os Serviços R$ 50,3 bilhões.

O VA teve queda de 0,5% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios caíram -0,3% nesse início de ano, comparando com 2020. No lado positivo, a Agropecuária teve avanço de 6,8%.

Os setores que têm maior participação na economia baiana foram responsáveis pela queda. Serviços teve retração de 0,2% e a Indústria de 3,3%. No setor industrial, as maiores quedas foram registradas nas atividades da Indústria de Transformação (-8,5%) e na Construção Civil (-3,0%). Já Serviços teve a queda amenizada pelo desempenho postivo do Comércio (+7.4%), Transportes (+1,4%) e Atividades Imobiliárias (+1,6%). As maiores quedas na área foram Administração Pública (-0,1%) e Outros Serviços (-4,6%).