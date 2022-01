Pijama de R$ 800 e mais: saiba quanto custa os looks usados por Jade Picon no BBB22

A influenciadora digital Jade Picon tem chamado atenção ao desfilar no BBB22 com seus looks com valores bem fora da média nacional, até mesmo na hora de dormir. Na primeira noite na casa, ela exibiu um pijama da marca australiana "My Mum Made It”. A combinação da calça "soft rib twist lounge pants" com a blusa "soft rib twist top” alcança a média de R$ 800.

Pijama da "My Mum Made It" - Foto: Reprodução

A peça escolhida por Jade Picon para estrear no reality show foi um macacão da "Poster Girl", marca de roupas femininas britânica. No site da empresa, o look, que se chama "Jetta Jumpsuit", está avaliado em £175, o equivalente a R$ 1.300. Já o biquíni de crochê com flores usado pela sister, da marca brasileira “Feline”, custa R$ 397.

Biquíni de crochê da “Feline" - Foto: Reprodução

Na sua primeira aparição ao vivo no programa, Jade escolheu o vestido "hera mesh mock neck dress in chocolate", da Isalis, marca dos Estados Unidos. O preço do vestido no site da empresa é de R$ 342.

Vestido "hera mesh mock neck dress in chocolate" - Foto: Reprodução

Para as fotos de divulgação do "BBB 22", Jade escolheu um top da marca "Ginger", criada pela atriz Marina Ruy Barbosa. A peça custa R$ 1.197.

Nas redes sociais, a influencer teve seus alguns de seus looks compartilhados. Veja: