Piloto de Stock Car diz que foi agredido após furar bloqueio de Bolsonaristas

O piloto de stock car Sérgio Jimenez, que já foi campeão brasileiro em algumas modalidades, relatou ter sido vítima de agressão, nesta quarta (2), por um grupo de bolsonaristas que bloqueava a rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), em Piedade (SP). Conforme relato em rede social, ele é empresário do setor de combustíveis e um caminhão carregado ficou retido no bloqueio. Quando tentou sair com o veículo, ele foi perseguido e fechado pelos carros dos bolsonaristas.

Além de atirarem pedras contra o caminhão, que teve o parabrisas estilhaçado, ele foi agredido com socos. "Trabalhamos com combustível, que é essencial, e acontecendo uma situação dessa, é um absurdo sem tamanho. Não importa se é Bolsonaro ou Lula. Todo mundo tem que acordar de manhã e trabalhar porque sem dignidade ninguém chega a lugar algum!", postou em rede social.

A agressão aconteceu em frente à delegacia de Polícia Civil, onde Jimenez foi registrar a ocorrência do dano contra o caminhão.