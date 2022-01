Piloto morre após queda de avião agrícola em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia

O piloto de um avião agrícola que caiu no setor industrial da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no final da tarde desta quinta-feira (20), morreu ainda no local do acidente.

De acordo com o delegado Joaquim Rodrigues, que esteve no local do acidente, a vítima foi identificada como Bruno Gomes de Oliveira, de 35 anos. Informações iniciais indicam que ele teria saído do aeródromo da cidade para fazer um voo teste após o avião ter passado por manutenção.

Segundo o G1, o corpo do piloto foi retirado das ferragens do avião pelo Corpo de Bombeiros por volta das 19h30. Joaquim Rodrigues informou que a aeronave decolou, perdeu altura e bateu em uma fiação elétrica.

O corpo de Bruno Gomes de Oliveira foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Luís Eduardo Magalhães e será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.