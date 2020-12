Pinguins resgatados viralizam após uso de 'chinelos' em tratamento

Um grupo de seis pinguins resgatados no estado do Paraná estão utilizando curiosos "chinelos" durante o período de reabilitação e tratamento no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha (CReD) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

De acordo com os pesquisadores do centro, o calçado evita que os animais contraiam doenças nos pés e garantem uma melhor recuperação diante do longo período que passam fora da água. O modelo do "chinelo", em cor vermelha, foi desenvolvido por especialistas e está em fase de testes.

(Foto: Divulgação/UFPR)

"É um experimento, mas são medidas preventivas para reduzir as consequências do período de cativeiro, que podem trazer dificuldades na recuperação dos animais. É uma ação de medicina preventiva que a gente está tentando desenvolver", comentou a bióloga Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC).

Nesta primeira fase de testes, a equipe do laboratório destaca que os "chinelos" apresentaram resultados positivos, melhorando a qualidade de vida dos pinguins, e que os animais participantes devem ser acompanhados por mais algum tempo.