Piovani celebra vida de solteira: 'Com o rodo na mão, papai'

Foto: Reprodução/Instagram

Se nesta quinta-feira (15) é celebrado o Dia do Solteiro, os adeptos deste estilo de vida estão se vangloriando de sua solterice. Dentre estes está a atriz Luana Piovani, que está separada desde março do seu casamento com Pedro Scooby.

Mas como já diz o ditado: solteira sim, sozinha nunca. Piovani parece que incorporou esta frase e agora, livre, leve e desimpedida, curte todos os benefícios que não ter um compromisso amoroso a dá.

Ela deixou bem claro que está curtindo a vida de solteira em resposta para um seguidor no Instagram. "Alerta, essa gata está solteira", escreveu o rapaz. "E com o rodo na mão, papai", brincou ela.

Ontem, Piovani causou polêmica após fazer um vídeo no YouTube detonando Scooby e falando da relação dele com os filhos dos dois, Dom, de 7 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 3 - que estão passando férias com o pai na Califórnia.