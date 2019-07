Piovani critica Scooby por falta de cinto de segurança em filhos: 'Não adianta falar'

A atriz Luana Piovani voltou a falar do ex-marido Pedro Scooby no Instagram. Uma internauta questionou o fato do surfista não ter colocado os filhos usando cinto ou em cadeirinha infantil no carro, em um vídeo que ele divulgou nas redes sociais. "Todos estão sem cinto de segurança. Não acha perigoso? Em Portugal não há a Lei da Cadeirinha e uso obrigatório", escreveu a seguidora.

Luana respondeu afirmando que foi esse comportamento de Scooby que fez com que ela fosse às redes sociais desabafar. Mas afirmou que não pode fazer nada em relação ao ex. "Amada, você está coberta de razão! Mas eu não posso apagá-lo da minha vida e falar não adianta, por isso fiz o vídeo onde digo que não sei o que fazer", escreveu.

Um novo desabafo se seguiu. "O que você faria? Chamaria a polícia? Proibiria de ver os filhos? Eu passei o dia ontem orando e pedindo para Deus me acalmar, pois não farei da minha vida uma guerra. Vou criar os meus filhos e para a sorte deles a minha influência será maior, mas o que ele tiver que fazer, fará e seja o que Deus quiser".

Luana e Scooby têm trocado críticas e indiretas pelas redes sociais desde que o surfista começou a namorar com a cantora Anitta. Na última semana, Scooby viajou para Portugal para ficar com os filhos do casamento com Luana, Bem, Dom e Liz. Ele compartilhou um vídeo dentro do carro cantando com as crianças uma música de Anitta.

Piovani não gostou. . "A minha vontade, eu nem posso dizer, mas o que eu vou fazer? Não posso fazer da minha vida uma guerra. É difícil, eu fico sem saber o que fazer... Ou eu proíbo ou eu arrumo uma confusão ou eu não deixo ficar junto. Não sei o que fazer. Não adianta conversar. Falar com a parede. Realmente não sei o que fazer", escreveu Luana no Instagram. "Separação que emburrece o outro".

Ao Blog do Leo Dias, Scooby afirmou que "quer paz". "Estou ficando na minha e aproveitando as crianças. Estamos curtindo muito", disse. Para o surfista, a ex-mulher vai mudar de comportamento com o passar do tempo. "É muito louco e eu só quero paz e mais nada. Enfim, daqui a pouco ela acalma e está tudo certo".