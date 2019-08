Piovani critica Scooby por não conseguir falar com filhos: 'Não me atende'

A novela do término de Luana Piovani e Pedro Scooby não termina. Nesta terça-feira (13), a atriz foi às redes sociais novamente para reclamar do ex-marido. Ela acusou Scooby de não atender suas ligações nem responder suas tentativas de contato, isolando-a dos filhos. Os três filhos do ex-casal estão passando férias com Scooby nos EUA - ao lado da nova namorada do surfista, a cantora Anitta.

"Só posso dizer que conhecemos o marido depois de separar dele. Hoje completam 4 dias que nao falo com meus filhos. Meu ex marido nao me atende, nao responde mensagens tampouco da explicaçao.Segue o baile. Baseado nesse comportamento eu assumirei uma postura nova", escreveu Piovani no Instagram.

Bem, Dom e Liz foram para a Califórnia passar o Dia dos Pais e o aniversário de Scooby com o surfista. Ele compartilhou um vídeo da surpresa que as crianças fizeram para ele, que celebrou o aniversário na última semana, agradecendo Anitta pela organização.

"No dia do meu aniversário/dia dos pais eu recebi a melhor surpresa da vida (aquela que você vai guardar e ficar vendo até bem velhinho). Eu tenho os melhores filhos, que junto com a minha linda mulher fizeram uma surpresa mais que incrível (sim, ela teve essa brilhante ideia, escreveu e produziu). Coração tá cheio, queria falar tanto mais, mas eles sabem o quanto eles são importantes e únicos na minha vida! Anitta, obrigado por completar tanto a minha vida", escreveu ao postar o vídeo das crianças.





Nos vídeos, as crianças aparecem cantando uma música composta pela própria Anitta: "Hoje é aniversário do Pedro, e a gente preparou um rap maneiro Fala galera, eu sou o Dom, sou o filho do Pedro e ele é muito sangue bom. Oi gente, eu sou a Liz, namoradinha do papai, é o que ele diz. Agora quem fala é o Bem, Parabéns papai, você é sensacional. Ele gosta de ser radical. Hoje é seu dia, vai ser animal".