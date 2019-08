Piovani sobre filhos conhecerem Anitta: 'Se voltarem rebolandinho, nunca mais vão'

Foto: Reprodução

Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby irão conhecer em breve a nova namorada do papai: Anitta. A atriz já está atenta na viagem que os pequenos irão fazer para os Estados Unidos na companhia do casal.

Com os dois olhos bem abertos, Luana Piovani respondeu a um seguidor que a questionou sobre o que ela achava do passeio que seus filhos vão fazer. De acordo com ela, a depender do que aconteça, eles nunca mais terão contato com a cantora.

“Eu não sei, mas o que não tem solução, solucionado está. É a namorada dele, vai conhecer, ué! Mas não tem nada de final de semana de funk, que isso sempre foi proibido em casa (os que tem palavrões e expressões chulas, quase todos, né?). E se voltar falando palavrão para casa ou dançando rebolandinho tipo sexo, nunca mais vão. Só na base do juiz. Mas confio no Pedro. Ele sabe o que é uma boa influência e o que não é. Vai ser lindo”, escreveu Luana.

Em outra resposta a mais um admirador, Luana alfinetou o ex-marido. "É impressão minha ou depois que Luana Piovani largou aquele embuste do Pedro Scooby as coisas deram uma guinada na vida dela? Por isso que eu falo, tem coisas aque a gente não perde, se livra. Aquele babão deve estar babando mais do que nunca", escreveu o fã.

"Mas quem sobrevive com um bife? Eu não, acabei de descobrir que está cheio de açougue por aí, picanha, costela, filé mignon. Não quero mais saber de dieta com um bife só, não. Quero fartura e qualidade. Acaba não, mundão", respondeu Luana.