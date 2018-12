Pirajá ganha nova unidade de saúde para atender 16 mil pessoas

Os moradores do bairro de Pirajá ganharam um presente de Natal antecipado, na manhã desta sexta-feira (21). A nova Unidade de Saúde da Família (USF) Deputado Luiz Braga foi inaugurada na Rua Alto do Mar, pelo prefeito ACM Neto. Para celebrar o atendimento da antiga reivindicação dos moradores, houve ainda apresentação natalina do coral da USF Vale do Matatu.

"Esta é a décima unidade de saúde da família que a Prefeitura entrega este ano. Desde novembro, está sendo realizada uma inauguração deste tipo de equipamento por semana. Isso demonstra o compromisso da Prefeitura com a saúde nesses últimos seis anos", comentou o prefeito, em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação (SecomPMS).

"No caso desta USF, a inauguração é ainda mais especial por homenagear um dos mais importantes nomes da política no estado, em uma comunidade importante como a de Pirajá", continuou Neto.

Estrutura

O equipamento conta com dois pavimentos e foi construído em uma área de 650 m². A unidade tem 12 consultórios, sendo quatro odontológicos; salas de vacina e para coleta de exames laboratoriais; área de acolhimento e curativo; farmácia para dispensação de medicamentos, auditório; e estacionamento privativo.

A estrutura possui equipamentos médico-hospitalares e odontológicos modernos, a exemplos de câmara de vacina e mobiliários ergonômicos, dentre outros. Com isso, os moradores terão um melhor atendimento de saúde, mais perto de casa, como relatou a aposentada Francisca Sales, de 78 anos, residente há três deles em Pirajá.

"Tenho tantos exames pra fazer e não consigo aqui perto, pois o posto (Unidade de Emergência de Pirajá) está sempre cheio. Às vezes, tenho que ir para o Hospital Roberto Santos (em Narandiba). Agora, vou poder resolver todos os meus problemas aqui. Estou muito feliz, precisávamos muito mesmo desse posto", afirmou.

(Foto: Divulgação/SecomPMS)

Investimento e balanço

O investimento total para a construção da USF Deputado Luiz Braga foi de R$ 1,2 milhão. A capacidade de atendimento é de 650 pessoas por dia, em um universo de até 16 mil pacientes a serem cadastrados. No fim de 2012, a cobertura de atenção básica de saúde no Distrito Sanitário de Pirajá era de apenas 13% da população. Com os intensos investimentos promovidos nos últimos seis anos pela prefeitura, a cobertura de atenção básica saltou para 70% da população em 2018.

Desde 2013, já foram entregues nove unidades de saúde no Distrito Sanitário São Caetano/Valéria, no qual a USF Deputado Luiz Braga pertence, sendo três UPAs (Valéria, San Martins e Pirajá/Santo Inácio).

Homenagem

Nascido em Salvador em 1949, o administrador de empresas Luiz Braga exerceu os mandatos de deputado estadual e federal entre os anos de 1987 e 2002. Também foi diretor do Departamento de Aviação da Bahia e vice-presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia, na década de 1980. Faleceu em 2005.

Acompanhado de demais familiares, Alberto Braga, que é presidente da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel) e filho de Luiz Braga, agradeceu a homenagem. "Meu pai foi um grande exemplo de cidadão e homem público. Fico feliz por esse reconhecimento, por ser também o maior presente de Natal do bairro", pontuou.

Também estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito Bruno Reis; o secretário municipal da Saúde (SMS), Luiz Galvão; o presidente da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel) e demais autoridades e população.