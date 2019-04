Pirelli abre vagas para estagiários em Feira; bolsa chega a R$ 1.625,40

A Pirelli, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, abriu inscrições para o seu programa de estágio. As oportunidades são para estudantes universitários e técnicos que estejam no penúltimo ou último ano de graduação. Há vagas para Feira de Santana e São Paulo. Os aprovados terão uma bolsa auxílio de até R$ 1.625,40 e benéfícios, como vale-refeição ou refeitório no local, auxílio transporte, seguro de vida, cesta de natal, assistência médica, desconto em farmácia, dentre outros. Inscrições até 24 de maio, no site https://eureca.me/#!/op/estagio-pirelli-2019-2.

Setores

As vagas na Pirelli são para os setores técnicos, administrativos, jurídicos, comerciais e de engenharia. É necessário ter disponibilidade para começar o estágio em agosto deste ano. Ao todo, a empresa está oferecendo 33 vagas

Veracel contrata analista de processos florestais

A Veracel Celulose está contratando analista de processos florestais. A função exige formação superior em Engenharia Florestal, Agronômica ou Agrícola, vivência em planejamento operacional e conhecimento avançado em pacote Office, dentre outros requisitos. Os interessados devem cadastrar currículo até o dia 4 de maio, acessando www.vagas.com.br/veracel.