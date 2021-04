Piscina desaba em edifício de luxo no Espírito Santo; veja vídeo

Uma piscina de um edifício de luxo desabou em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (22). Ninguém ficou ferido, mas a tubulação de gás do edifício foi rompida. O prédio precisou ser evacuado e parte da orla do bairro foi interditada, enquanto a Defesa Civil trabalhava no local.

Imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento em que a piscina desaba na garagem do prédio. A piscina de 25 metros ficava na área de lazer do edifício. Com a queda, a água saiu pela garagem. Vários pedaços da piscina ficaram espalhados pela calçada.



Desabamento aconteceu na noite de quinta-feira (22) em Vila Velha, na Grande Vitória; Ninguém ficou ferido #correio24h pic.twitter.com/Hhp3POKxO6 — Jornal Correio (@correio24horas) April 24, 2021

O desabamento foi no edifício Parador, onde moram cerca de 270 pessoas. O prédio fica em frente à Praia de Itaparica. Nesta sexta (23), moradores foram autorizados a voltarem ao prédio, mas só poderão retornar de vez para os apartamentos na terça-feira (27), após os reparos na tubulação de gás.Moradores relataram ao G1 que sentiram um cheiro muito forte de gás, já que a piscina era aquecida. O prédio foi entregue pela construtora Argo em 2018. A empresa disse que tem prestado assistência às famílias, além de colaborar com as autoridades e órgãos responsáveis por analisar o acidente.