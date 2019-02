Piscinão da Pituba abre 420 vagas pra aulas de natação de graça

As inscrições gratuitas para aulas de natação no Piscinão da Pituba serão reabertas na segunda-feira (25), com 420 vagas para os interessados. A partir das 8h data, seguindo até quarta (27), quem quiser deve se inscrever no site da Arena Aquática (clique aqui). As vagas serão então sorteadas eletronicamente posteriormente.

Para se cadastrar, é preciso ter a partir de 7 anos de idade. Idosos que tenham condicionamento físico adequado às atividades também podem participar. Cinco professores de educação física com especialização em natação e seis estagiários trabalham no local. Cada turma terá ciclo de quatro meses, para que então haja formação de novas classes e mais pessoas tenham oportunidade de fazer as aulas.

Depois do sorteio, os contemplados devem confirmar a vaga, comparecendo ao local com os documentos necessário - RG, CPF, atestado médico clínico geral ou cardiológico, além de atestado de doença de pele e os materiais necessários para a aula, como traje de banho, óculos e touca.

As aulas do Piscinão começaram em 11 de fevereiro, com número abaixo de alunos previstos. Foram abertas 726 vagas, mas só 306 inscrições foram efetivadas. As aulas acontecem na piscina semiolímpica de maneira ininterrupta, das 6h às 18h, começando uma nova a cada uma hora.

As turmas são divididas em grupos. Segunda, quarta e sexta são as aulas de aperfeiçoamento para quem já sabe nada. Na terça e quinta acontecem as aulas de iniciação e adaptação para quem ainda não sabe.