Piso da enfermagem deve ser implantado incorporando gratificações, defende Bruno

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta terça-feira (20) que o problema com os pisos salariais é o fato de elevarem também as gratificações, tornando os valores "impagáveis". Ele falou que Salvador aguarda a decisão sobre o piso da enfermagem, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) enquanto não houver definição sobre os recursos para pagar os profissionais.

"Defendo piso, não tem problema nenhum para Salvador. Se for aprovado, vamos implantar. Agora, vamos ter que sentar e incorporar as gratificações", disse Bruno, na manhã de hoje.

Bruno disse que Salvador paga um salário bem maior que o piso para os enfermeiros. "Semana passada lançamos um concurso. Sabe qual o salário inicial do enfermeiro na prefeitura? R$ 9,5 mil. Paga melhor que o Einstein (hospital), em São Paulo", afirmou.

Ele voltou a citar o caso dos agentes de endemia e saúde de Salvador. A prefeitura foi à Justiça para tentar conseguir mais recursos do governo federal para pagar a categoria, após definição do piso que acabou elevando os custos. "Vocês estão vendo o problema com os agentes de endemia. São as gratificações que incidem sobre o piso. Tem algum problema pagar o piso? Não. Para enfermeiro, R$ 4,8 mil. Aqui, todo mundo ganha o dobro. Agora, não dá para, sendo aprovado o piso, manter todas as gratificações, que aí o salário vai para R$ 15 mil. É impagável", disse.

Sobre os agentes de endemia, ele disse que a não vai comprometer a saúde financeira da prefeitura para pagar um valor que não tem sequer de onde tirar. "O princípio do piso é garantir que os agentes de endemia ganhem pelo menos dois salários. Aí tem lá a gratificação de insalubridade, vamos manter 20%. Mas não é o piso mais 122,5%, que o salário vai para R$ 6,6 mil e a conta não fecha, não tem de onde tirar esse dinheiro. A prefeitura não arrecada para isso", conclui.