Pista principal do aeroporto de Salvador volta a ser fechada nesta sexta-feira (21)

Após o acidente de quinta-feira (20), quando o engenheiro eletricista Elismar Santos Barbosa, 35 anos, sofreu uma descarga elétrica e morreu na pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador, a pista está fechada desde às 8h30 da manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com a assessoria do aeroporto, a pista principal teve seu funcionamento normalizado entre às 6h até às 8h30 desta sexta-feira (21).

Após o funcionamento pelo período de 2h30, equipes de reparos recomeçaram os trabalhos para resolver os problemas do balizamento.

Em função disso, o voo 3377 da empresa Latam, para São Paulo, está cancelado hoje, ainda sem previsão de retorno, pois depende das obras de balizamento.

Além disso, os voos de ontem da Air Europa e TAP que foram cancelados, estão com expectativa de retornos para o período da tarde, já na pista principal, pois a pista auxiliar não suporta aeronaves de grande porte.

A administração do aeroporto não estipulou uma previsão para o retorno dos voos para não criar mais problemas. Os voos da empresa GOL estão pousando e decorando na pista auxiliar.

Pane

O engenheiro era funcionário de uma empresa terceirizada e foi contratado para trabalhar na manutenção da pista, que, após a pane elétrica, às 15h47, precisou ser fechada.

Três voos, incluindo um internacional, precisaram ser realocados para Aracaju (SE) e Recife (PE) em função do problema elétrico. "Um voo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos voos Air Europa 0083, que foi direcionado para Recife, e o voo TAP 0029, que foi alternado para Natal", informou a Salvador Bahia Airport, empresa responsável pela administração do aeroporto.

Segundo a empresa, a pista principal apresentou problemas de balizamento, ou seja, orientação e iluminação. Por meio da assessoria, disseram ainda que os outros voos estão decolando e pousando na pista auxiliar, que opera normalmente. A morte do funcionário aconteceu depois do problema, ainda de acordo com a Salvador Bahia Airports.

Por volta das 21h50 de ontem, a Bahia Airport informou que os voos da Air Europa, com destino a Madrid, na Espanha, e o TAP, que iria para Portugal, tiveram que ser cancelados, pois não puderam pousar em Salvador. A concessionária não informou, no entanto, sobre o voo da Latam.

Por meio da assessoria, a empresa lamentou a morte do rapaz e afirmou que todo o atendimento pré-hospitalar foi oferecido ao funcionário terceirizado, que acabou morrendo às 17h.

Veja a íntegra das notas divulgadas ontem pela Salvador Bahia Airport :

"É com imenso pesar que a equipe do Aeroporto de Salvador informa que um funcionário de uma das empresas contratadas da área de manutenção faleceu após sofrer um choque elétrico durante uma manobra operacional. O funcionário foi atendido pela equipe de atendimento pré-hospitalar do aeroporto, encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu à descarga elétrica. Seu óbito foi constatado às 17h. Uma equipe do aeroporto está acompanhando o caso para dar o suporte no que for necessário".

O Salvador Bahia Airport informa que a pista principal (10/28) está inoperante desde as 15h47 desta quinta-feira (20) em virtude de problemas no balizamento da pista (iluminação de orientação). Até o momento, um voo da Latam, número 3141, teve que ser redirecionado para o Aeroporto de Aracaju, além dos voos Air Europa 0083, que foi direcionado para Recife, e o voo TAP 0029, que foi alternado para Natal. Os outros voos estão decolando e pousando da pista auxiliar (17/35), que opera normalmente".

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier