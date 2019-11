Pitty e Teago Oliveira fazem shows gratuitos na Concha; veja como será distribuição

Baianos que vivem em São Paulo, a cantora Pitty e o cantor Teago Oliveira terão uma nova oportunidade de reencontrar os fãs de Salvador no próximo dia 30 de novembro (sábado), a partir das 16h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, durante o TNT Stage, evento proprietário do TNT Energy Drink, em parceria com a Flow Creative Core.

O evento, com entrada gratuita, chega à capital baiana após passagens de sucesso por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

A roqueira Pitty está em turnê, divulgando seu quinto álbum de estúdio, o recém indicado ao Grammy Latino 2020, “Matriz”. Este novo trabalho, que trata de suas origens, mas com uma sonoridade extremamente contemporânea, foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, surpreendendo todos e dando uma guinada na carreira da artista.

Participações e abertura

O show será especial e Pitty trará como convidados os artistas que participaram do disco: BaianaSystem (Russo Passapusso e Robertinho), Larissa Luz e Lazzo Matumbi.

O show que abre o evento será de Teago Oliveira, vocalista da banda Maglore, que acaba de lançar seu primeiro disco autoral.

A entrada

O acesso ao evento será por meio de vouchers digitais que posteriormente precisam ser trocados por ingressos. As informações detalhadas sobre essa dinâmica de retirada serão divulgadas nas redes sociais de TNT Energy Drink a partir da próxima terça-feira (19).

Imagem: Divulgação

O evento

O TNT Stage tem como objetivo ampliar o contato da marca com o jovem, dando vida ao conceito #PODEVIR, além de reforçar os quatro pilares de atuação da marca (cultura jovem, esporte, estilo e música), com planejamento que abrange arte e cultura. O projeto cultural itinerante promove shows de artistas independentes, de diversos gêneros musicais.

O produto

Distribuído e produzido pelo Grupo Petrópolis, o TNT Energy Drink está presente em 20 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Produzido na fábrica de Teresópolis/RJ, está entre os três energéticos mais consumidos no Brasil e é comercializado nas seguintes versões: Original, Açaí com Guaraná, Citrus, Pêssego, Maçã Verde, Tangerina e Zero Açúcar. Pioneiro, foi o primeiro energético brasileiro a utilizar o selo higiênico e permanece o único.

Serviço

O quê: TNT Stage Salvador.

Quando: 30 de novembro (sábado), a partir das 16h (abertura dos portões), encerramento às 21h.

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande.

Quanto: De graça.

Censura: Livre (menores de 18 anos acompanhados pelo responsável).