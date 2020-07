Pituba e Itagaira terão cobertura 5G de operadora até o fim desse mês

Os bairros da Pituba e Itaigara recebem ainda este mês cobertura 5G da operadora Vivo. Por enquanto, são os únicos pontos de Salvador na lista reduzida de locais atendidos pelo novo sinal, que começa a ser testado agora pelas operadoras. Nenhuma outra cidade da Bahia aparece na lista além de Salvador. Até setembro, três operadoras vão ativas o sinal de internet móvel de quinta geração. O levantamento é do G1.

O acesso também é limitado pelo fato de que apenas um aparelho de celular comercializado no Brasil atualmente suporta o 5G. Nessa fase inicial, a nova tecnologia não contará ainda com todo potencial que se espera do 5G. As operadoras brasileiras ativam inicialmente o novo sinal a partir de um recurso que permite compartilhar frequências usadas pela rede 4G.

Este recurso é o DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de Espectro). O 5G, portanto, "pega emprestado" parte da frequência do 4G para funcionar. Mesmo assim, a expectativa para esse início é que o usuário consiga uma velocidade mais veloz que o 4G.

O 5G deve ser intensificado somente depois do leilão de frequeências da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel).

Confira:

Vivo

O sinal 5G será ativado no dia 24 de julho e disponibilizado gratuitamente até o fim do mesmo nestes pontos:

Salvador: Pituba e Itaigara.

São Paulo: regiões da Avenida Paulista, Vila Olímpia e Berrini.

Brasília: Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios e shoppings.

Belo Horizonte: regiões de Savassi e Afonso Pena.

Rio de Janeiro: Copacabana, Ipanema e Leblon.

Goiânia: região central da cidade.

Curitiba: Centro Cívico, Alto da Glória, Batel e Água Verde.

Centro Cívico, Alto da Glória, Batel e Água Verde. Porto Alegre: Moinhos de Vento, Avenida Carlos Gomes e Shopping Iguatemi.

Claro

A operadora ativou nesta semana o sinal 5G, que será disponibilizado de maneira gradual até o fim de setembro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os pontos cobertos são:

São Paulo: disponível desde o início desta semana na Avenida Paulista e região dos Jardins. Nos próximos dias, o sinal vai se estender pelos bairros de Campo Belo, Vila Madalena, Pinheiros, Itaim, Moema, Brooklin, Vila Olímpia, Cerqueira César, Paraíso, Ibirapuera e região da Avenida Berrini e de Santo Amaro.

Rio de Janeiro: disponível desde o início desta semana em Ipanema, Leblon e na Lagoa. Nos próximos dias, o sinal vai se estender por toda a orla, do Leme até a Barra da Tijuca, passando por Jardim Oceânico, Joá, São Conrado e Copacabana.

TIM

O sinal da operadora será ativado a partir de setembro apenas em:

Bento Gonçalves (RS)

Itajubá (MG)

Três Lagoas (MS)