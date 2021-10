Pituba é o bairro de Salvador em que mais choveu nas últimas 24h

A Pituba é o bairro em que mais choveu nas últimas 24h em Salvador, com acumulado de 135,2 mm de chuva, segundo dado do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec). Considerando todo mês de outubro, o bairro é o líder de chuvas, com total de 198,6mm.

Em segundo lugar nas últimas 24h aparece a área da Chapada do Rio Vermelho, com 108,2 mm de precipitação. Em terceiro lugar aparece Brotas, com 107 mm, e em quarto Ondina, com 92mm.

Com uma janela de tempo mais curta, das últimas seis horas, é Ondina quem aparece na frente, com 55,6 mm de chuva. A Federação aparece em segundo, com 55,1 mm, e depois Brotas, com 36,2 mm.

(Foto: Divulgação)

Estragos

Próximo à Chapada do Rio Vermelho, onde choveu bastante nos últimos dois dias, o Vale das Pedrinhas é um dos locais mais afetados por alagamentos de ruas.

A chuva mais intensa começou ainda ontem. Segundo moradores, houve uma diminuição de intensidade à noite, mas pela manhã começou a chover forte de novo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores mostram a situação do bairro. Em uma das imagens, é possível ver lixo boiando na água, que chega quase ao nível de cobrir as rodas de carros estacionados. Outra imagem mostra a Rua Teodoro Sampaio alagada. "Tudo cheinho, bonitinho, daquele jeito", ironiza a moradora, cobrando ação de políticos.