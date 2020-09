Pivetti sobre empate com o Juventude: 'Não abdicamos do jogo'

O Vitória não conseguiu o primeiro triunfo fora de casa. Apesar disso, o técnico Bruno Pivetti pontuou aspectos positivos do empate em 1x1 com o Juventude na noite desta segunda-feira (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no interior gaúcho.

"Nós tivemos um bom domínio e um bom controle no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, mas quando a gente estava com o jogo controlado, infelizmente tivemos um erro não forçado que originou o gol do adversário. Mesmo assim não abdicamos do jogo. Fomos pra cima e tivemos bom domínio", avaliou o treinador. "No segundo tempo, nós conseguimos reverter bem. Tivemos uma posse mais objetiva e conseguimos agredir mais a linha defensiva do adversário. Felizmente conquistamos o gol e o empate", completou.

O gol rubro-negro foi marcado por Vico, aos 16 minutos do 2º tempo, após lançamento açucarado de Marcelinho. Antes, aos 21 minutos do 1º tempo, Breno Lopes havia aberto o placar para os donos da casa após falha de Fernando Neto e Leandro Silva dentro da área.

"Foi um pouco de desatenção e um pouco de falta de comunicação, mas mesmo assim após a falha, como nós reagimos rápido à perda, nós tivemos algumas oportunidades de tirar a bola e infelizmente aconteceu a infelicidade do gol adversário", afirmou Bruno Pivetti.

O Vitória terá um intervalo de 11 dias sem jogos. A próxima partida só será disputada no dia 26, contra o Oeste, às 16h30, no Barradão. O tempo para treinar é motivo de comemoração.

"Queríamos a vitória e infelizmente a primeira vitória não veio, mas agora temos algum tempo para recuperar os jogadores da melhor maneira, treinar aquilo que a gente precisa para fazer a equipe evoluir. A alta sequência de jogos nos faz perder esse tempo de treinamento. Viemos de uma situação bem desgastante de dois jogos fora, praticamente com 48h de distância entre um e outro", disse Bruno Pivetti. Antes de empatar com o Juventude, o Vitória perdeu para o Cruzeiro, por 1x0, sexta-feira (11), no Mineirão.

"Vamos ter alguns reforços que estavam entregues ao departamento médico e agora vão reforçar principalmente o nosso sistema ofensivo. Esperamos assim ser mais ofensivos nos jogos para que nós possamos aumentar o nosso índice de gols", projetou Bruno Pivetti.

Recuperado de contusão, o atacante Alisson Farias, vice-artilheiro do time na temporada, com cinco gols, deve ficar à disposição para enfrentar o Oeste.