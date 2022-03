Pixote leva romance para o final de semana com show na Villa Armazém, em Lauro; veja valores

Já tem programação para o final de semana? Tem espaço para outro alguém e assim deixar de ter dó de quem te conhecer agora? Para colocar um pouco de romantismo em seu coração, o grupo Pixote se apresenta em Lauro de Freitas no próximo domingo (27), às 17h. O show acontece na Villa Armazém, em Villas do Atlântico. Ingressos são vendidos no Bora Ticket e Pida, com valores a partir de R$70.

No evento, a banda Pixote apresentará seus sucessos como “Nem de graça”, “Meu Amor, entre outros hits. Já Escandurras, promete levar um repertório atualizado, que mescla sucessos do samba com gravações de ritmos atuais como piseiro, sertanejo pop e axé, com muitas músicas autorais.

No mesmo dia, o cantor e compositor Escandurras sobe ao palco da casa de festas. Além dos ingressos a R$70, também há outros setores: R$90 a área vip e R$150 camarote.

A casa exige comprovação de ciclo vacinal completo antes da entrada em suas dependências.