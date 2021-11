Pizzaria amanhece cheia de fumaça e assusta vizinhos no Rio Vermelho

A pizzaria Fornari, localizada na Rua Ilhéus, no bairro do Rio Vermelho, deu um susto nos vizinhos na manhã desta segunda-feira (22). É que, logo cedo, o espaço estava repleto de fumaça que ficava perceptível através das vidraças das janelas do estabelecimento e fez as pessoas cogitarem a possibilidade de um incêndio, como conta um vizinho da pizzaria, que não quis se identificar.



"Às 6h da manhã, acordei, vi a fumaça e o vidro cheio de fuligem porque moro em frente e saí para olhar a rua através do muro da casa. Entrei em contato com os proprietários e a polícia da 12° companhia tinha acionado os bombeiros”, conta.





O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia (CBPM-BA) afirmou que foi até o local e deu fim ao problema, mas a ocorrência não se tratava de um incêndio e não houve vítimas.“Aquilo foi apenas fumaça causada pelo estoque de lenha debaixo do forno de assar a pizza. O local não pegou fogo. Algumas coisas foram danificadas, mas nada demais porque não houve chamas. Foi somente o calor da fumaça no ambiente fechado, virou uma sauna”, conta o vizinho, sem dar detalhes sobre que objetos foram afetados pelo ocorrido.