PL aluga casa para Bolsonaro morar em Brasília após fim do mandato

A partir de 1º de janeiro, quando finaliza seu mandato como presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai trocar o Palácio do Alvorada por uma residência no condomínio Ville de Montagne, situado no bairro Jardim Botânico, em Brasília. A residência , segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, será alugada pelo Partido Liberal, que também bancará os custos de condomínio e IPTU.

De acordo com o site oficial do próprio "Ville de Montagne", trata-se de um local com "áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região, (...) com exuberante magnitude de natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem estar, a paz, as flores, a harmonia, a fraternidade e o amor façam morada conosco."

Bolsonaro continuará próximo a alguns de seus aliados, a exemplo do ministro da Justiça, Anderson Torres, que possui um imóvel no condomínio, e do atual vice-presidente, Hamilton Mourão, que também escolheu o Jardim Botânico como nova moradia. Mourão foi eleito senador.

O PL também será responsável pelo pagamento de um salário ao futuro ex-presidente. Ficou definido que Bolsonaro vai receber uma quantia de R$ 39.293,32, mesmo valor pago ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Além do salário e dos custos de moradia, Bolsonaro terá direito a usufruir de um escritório, assessores, motoristas e carros à disposição.