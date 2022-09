PL que regulamenta pagamento do Fundef para professores é aprovado na Alba

Foi aprovado, nesta quarta-feira (21), em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) o Projeto de Lei que regulamenta o pagamento do dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef) para profissionais de educação.

A votação, que contou com a presença de poucos deputados em esquema presencial e a maior parte deles em votação online, começou com protestos. Em frente ao prédio da Alba, centenas de educadores se reuniram para reivindicar o pagamento dos precatórios de maneira integral, com juros e correções devidas. Isso porque o projeto, enviado pelo governador Rui Costa, tem um adendo que reduz o valor a ser pago: o não pagamento dos juros.

Por lei, o governo é obrigado a pagar pelo menos 60% dos precatórios. No projeto enviado para a Assembleia, o pagamento seria de 80% destes. No entanto, como o governo da Bahia cobrava à União o montante de dinheiro devido pelo Fundef desde 2002, a ausência dos juros faria o pagamento corresponder 26,5% do que os profissionais têm direito.

Professora há 25 anos, Ana Maria Santos, 50, foi ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde fica a Alba, para se unir aos outros professores manifestantes. Ela afirma que o projeto sem os juros é um desrespeito contra a classe.

"Estamos aqui com professores de várias regiões do estado reivindicando o que foi definido em assembléia. [...] O pagamento sem juros é um descumprimento já que ele mesmo [Rui Costa] tinha dito em entrevista que ia pagar conforme a lei. Então, se a lei indica com juros, é assim que tem que ser", afirma ela.

Outro presente no protesto foi o professor Weslen Moreira, 50, que atua há 20 anos na educação. Além de pedir o pagamento integral, ele afirmou que a classe de professores se organiza para ajuizar a situação caso o pagamento sem juros seja aprovado.

"Entendemos que a proposta não contempla o que devido porque temos ciência do direito que há sobre os juros dos precatórios, a gente tem que receber. Se aprovar sem, vamos ajuizar a questão para ir atrás do que é direito", afirma ele, que é diretor do departamento jurídico da APLB.

Em favor dos juros

No início da sessão que vai definir a aprovação dos projetos, os deputados que estão como oradores se mostraram alinhados aos pedidos dos professores. Olívia Santana, deputada do PCdoB e que compõe a ala de apoio ao governo, afirmou que vai votar pela aprovação do projeto, mas que é preciso agir para garantir o pagamento dos juros.

"Vamos continuar na luta para que os professores e professoras recebam na integralidade aquilo que lhe é de direito: o montante principal e os juros. Estamos diante do projeto possível e votaremos aquilo que for possível", diz.

Representando Sandro Régis, deputado do União Brasil e líder da oposição na Alba, Tiago Correia, do PSDB, criticou a justificativa de que a inclusão dos juros no pagamento seria uma manobra para favorecimento eleitoral.

"A gente se espanta com argumento do governo de que ele não pode acatar aquilo que é direito dos professores para que não seja interpretado como forma de obter favorecimento em período eleitoral. Os precatórios são um direito, não uma gratificação", fala.

A votação já se iniciou na Alba e deve definir ainda hoje a aprovação ou não do projeto. A sessão é transmitida ao vivo pelo canal da Alba.