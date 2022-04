Plano Inclinado Gonçalves será fechado para manutenção a partir da quinta (14)

O Plano Inclinado Gonçalves, na região do Comércio, será fechado a partir da quinta-feira (14) para realização de uma manutenção programada, informou a prefeitura.

Durante o serviço, será feita a substituição do cabo de tração, além de ampla revisão em todo o sistema do ascensor. A previsão é que o Plano Inclinado Gonçalves volte a ser aberto ao público na próxima segunda-feira (18), a partir das 8h.

Com isso, os usuários terão como opção utilizar o Elevador Lacerda ou o Elevador do Taboão, ambos situados nas proximidades do Gonçalves.

Em razão do feriado da Sexta-feira Santa, o Taboão funcionará até quinta-feira (14), das 8h às 17h, retomando as atividades na segunda-feira (18). Já o Elevador Lacerda funcionará normalmente durante o período, das 7h às 22h na quinta-feira, e das 7h às 19h entre sexta (15) e domingo (17).