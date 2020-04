Planserv cria central para orientar beneficiários sobre o coronavírus

Os beneficiários do Planserv contam, a partir desta quarta-feira (01), com uma Central de Teleorientação exclusiva para prestar informações e orientações, além de tirar dúvidas sobre o contágio e sintomas do Coronavírus. A central atende pelo 3402-3702 (ligações de telefone fixo e celular). O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

“Neste momento, em que mais do que nunca precisamos utilizar a tecnologia para facilitar a vida dos nossos beneficiários, a criação deste canal é fundamental para seu acolhimento e auxílio, informando-os e evitando a propagação de orientações incorretas, já que eles estarão em contato com especialistas”, afirma a coordenadora geral do Planserv, Socorro Brito. Isto sem precisar sair de casa, seguindo a orientação dos organismos competentes sobre a necessidade do isolamento social para evitar o contágio pelo Covid-19.

Através deste canal, os beneficiários poderão receber orientações sobre a necessidade ou não de deslocamento para unidade de saúde, minimizando, desta forma, o contato com outros pacientes, contaminados ou não, e consequentemente, evitando a disseminação do vírus.

“Aqueles que apresentarem os sintomas da enfermidade – febre alta (acima de 37,8º), tosse constante e dificuldade para respirar – serão direcionados aos atendimentos de urgência e emergência da rede credenciada, de acordo com a localização geográfica em que os beneficiários se encontrarem, o que diminui ainda mais o tempo de circulação nas ruas”, informa a coordenadora.

Além disso, a teleorientação atenderá perguntas sobre os sintomas, contágio, maneiras de evitar a disseminação do vírus, tratamento, onde e quando buscar atendimento médico, hábitos de higiene e sobre os decretos de medidas de segurança adotados pelo Governo da Bahia.

Ela destaca, ainda, que todas as orientações, inclusive no que diz respeito à realização de testes para o vírus, seguem os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretária da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). “E sempre lembrar que ficar em casa, neste momento, é a atitude mais correta para que, unidos, possamos vencer a guerra contra a pandemia”, conclui Socorro.