Plantação com 30 mil pés de maconha é erradicada no interior da Bahia

Uma plantação com mais de 30 mil mudas de maconha foi erradicada no Complexo de Ilhas das Araras, no município de Curaçá, região Norte do estado. A ação aconteceu nesta quarta-feira (3), por policiais da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Curaçá). Para chegar ao local, os PMs utilizaram embarcações.

As equipes faziam rondas pelo Distrito de Riacho Seco e seguiram para a região conhecida como Complexo de Ilhas das Araras, às margens do Rio São Francisco. O local selecionado pelos criminosos facilita o processo de irrigação por alagamento.

“A droga foi plantada em uma área de três mil metros quadrados e renderia cerca de 10 toneladas, após a colheita”, enfatizou o major Leonel. A plantação estava avaliada em R$ 10 milhões de reais.

A erva e o material utilizado pelos criminosos para irrigação da roça foram incinerados no local.