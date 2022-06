Plantação com 90 mil pés de maconha é destruída no oeste da Bahia

Uma plantação de 90 mil pés de maconha foi descoberta e destruída por equipes da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ibotirama), na segunda-feira (13), às margens do Rio São Francisco, num povoado do município de Muquém do São Francisco, no Oeste da Bahia.

Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) receberam denúncias anônimas sobre a presença de um homem suspeito pela região. Durante as buscas, novas informações apontavam que em uma localidade conhecida como Povoado de Pedrinhas, zona rural do município, haveria o cultivo da erva.

“Utilizamos uma embarcação cedida por um morador da região, atravessamos o rio e entramos no matagal às 6h da manhã. Por volta do meio dia, conseguimos encontrar o plantio com pés de diferentes tamanhos”, contou o subcomandante da unidade, tenente Virgílio Oliveira. Foram necessárias seis horas de caminhada dentro de uma mata fechada para achar o local.

Os policiais também destruíram um acampamento improvisado pelos donos do cultivo. Uma amostra do material foi encaminhada para a Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama e o restante foi incinerado.