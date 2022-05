Plantação com cerca de 210 mil pés de maconha é destruída pela PM na Bahia

Cerca de 210 mil pés de maconha foram destruídos pela Polícia Militar através da Operação Força Aeronorte, realizada entre os dias 5 e 8 de maio, nas cidades de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sento Sé, no norte da Bahua. Cinco pessoas foram presas em flagrante e um mandado de prisão foi cumprido, durante a operação.

A ação foi deflagrada pelos Comandos de Policiamento da Região Norte (CPRN) e de Policiamento Especializado (CPE), com o objetivo de coibir o tráfico de drogas. "Os traficantes procuram essa região por ter locais de difícil acesso. Através de drones e informações anônimas, chegamos até os plantios", revelou o comandante do CPR-N, coronel Valter Araújo.

Cerca de 500 policiais do Grupamento Aéreo (Graer), das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes Caatinga e Semiárido), da Rondesp Norte, além das 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 25ª, 45ª e 96ª CIPMs participaram da operação.

Flagrantes

No município de Sento Sé, 172 mil pés de maconha foram encontrados em uma roça equipada com dois motor-bomba de alta potência, além de dois poços artesianos e energia solar, com oito painéis e um inversor. Na ocasião um homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial de Juazeiro.

Os policiais destruíram também 17,7 mil pés da mesma droga, em uma região com pequenas ilhotas, nas proximidades da área ribeirinha do município de Curaçá. Em Remanso, nas proximidades do Rio São Francisco, 20 mil pés da erva foram debelados pelos militares.

"Apesar dos números positivos, no qual temos uma redução no número de homicídios de janeiro até maio, em comparação com o mesmo período do ano passado, decidimos dar uma ostensividade na região. Nós sugerimos uma operação nos eixos urbano e rural, voltado para a prevenção e visibilidade. Com isso, contabilizamos a redução de 50% no número de homicídios", concluiu o coronel.