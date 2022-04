Plantação com mais de 85 mil pés de maconha é destruída em Juazeiro

Uma plantação com cerca de 85 mil pés de maconha foi destruída, na manhã dessa segunda-feira (25), no Povoado de Canoa, Distrito de Massaroca, em Juazeiro, no norte baiano.

A ação foi conduzida em conjunto pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga e a Polícia Federal, com apoio da Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas (CGPRE).

Segundo o capitão Marcos Carvalho, subcomandante da Cipe, a equipe tentava localizar os responsáveis por outro plantio, quando chegaram à roça. Um homem que trabalhava no terreno foi conduzido pelos policiais.

(Divulgação/SSP) (Divulgação/PF)

A plantação com mais de 85 mil pés da erva foi arrancada e incinerada no local. "A droga já estava em ponto de colheita", explicou o oficial.

Em nota, a Polícia Federal informou que este foi o maior cultivo de ilícitos erradicado pela unidade em Juazeiro, nos últimos 10 anos. Com a destruição da plantação, a PF evitou a produção de aproximadamente 28 toneladas da droga, gerando um prejuízo de cerca R$ 28 milhões para o crime organizado.

Na ocasião, a PF efetuou uma prisão em flagrante, convertida no mesmo dia em prisão preventiva, além da apreensão de uma arma de fogo. A amostra do plantio e o homem flagrado no local foram encaminhados à sede da Polícia Federal.