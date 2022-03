Plantas de sombra para pets: quais as melhores opções?

A coluna SE PLANTE voltou na semana passada com dicas para manter as plantas seguras das travessuras dos pets! Hoje, é a vez de proteger os bichos de estimação de espécies com potencial tóxico, lembrando que os níveis de intolerância podem variar de acordo com a sensibilidade de cada animal.

Caso observe qualquer reação alérgica ou desconforto intestinal, procure um médico veterinário e tome sempre como referência os nomes científicos, evitando confusão entre termos de uso popular. Se plante e confira aqui no vídeo opções de plantas de sombra amigas dos pets! Seus bichinhos convivem com alguma dessas por aí?

Fonte de pesquisa: American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). Consulte sobre plantas tóxicas e não-tóxicas em aspca.org