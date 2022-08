Plataforma Eu Capacito oferece curso gratuito para pessoas com acesso limitado à educação

A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, o EY Institute, OSCIP que visa ao impacto social por meio da educação, e a Eu Capacito, projeto social que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital, firmaram parceria para oferecer on-line e para todo Brasil o EY Empodera, programa de capacitação gratuita de pessoas com acesso limitado à educação que já impactou mais de 400 pessoas em outras edições.

Com foco em diversidade e inclusão, a 3ª edição do EY Empodera tem mais de 1000 vagas abertas. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro, por meio do link https://www.ey.com/pt_br/careers/ey-empodera.



Os candidatos passarão por um processo seletivo para iniciar o curso e devem cumprir alguns pré-requisitos. Entre eles, é necessário pertencer às classes C, D ou E; estar cursando a partir do 2º semestre da graduação, ou ter até dois anos de formado. Para quem tem mais de 50 anos, é necessário graduação completa. Além disso, é preciso ter interesse nas carreiras de Auditoria, Consultoria e Tecnologia.

Ao final do treinamento, os alunos receberão certificado de conclusão e serão convidados para participar de um processo seletivo exclusivo para o BEYELLOW, o programa de trainee na EY.

O EY Institute tem como objetivo ampliar a empregabilidade de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Em 2015, a EY iniciou um projeto de educação, que desde o princípio conta com a expertise e a dedicação de voluntários que atuam na própria empresa. Deste trabalho, surgiu o EY Institute.

Após seis anos, o EY Institute, conquistou o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), ampliando as possibilidades de atuação e impacto, graças à gestão e governança empregada, além de resultados conquistados como 2.500 pessoas beneficiadas em cursos com o apoio de mais de 1000 voluntários, proporcionando mais de 6 mil horas de voluntariado.

Diferencial do EY Institute

Além de oferecer as capacitações profissionais,o EY Institute também encaminha os participantes para processos seletivos na própria EY e em empresas parceiras, que podem buscar por esses perfis no banco de talentos da instituição e até patrocinarem um programa, ou ainda, utilizarem a estrutura do instituto para um projeto de voluntariado dos colaboradores.

Treinamento

Serão 75 horas de treinamento disponíveis no site Eu Capacito, plataforma de capacitação do Instituto IT Mídia. As aulas são assíncronas, isto é, o candidato pode assistir às aulas no momento que preferir. Faz parte do programa encontros ao vivo com os mentores para tirar dúvidas dos participantes. O curso deve ser concluído em um período de três meses.

Os módulos abordarão temas como Marca Pessoal,Agile, Comunicação e Língua Portuguesa, LinkedIn, Excel, DevOps, Python, Finanças Pessoais, Governança de Dados, Engenharia de Dados, Futuro do Trabalho.



EY Empodera

Público:pessoas pertencentes às classes C, D ou E; cursando a partir do 2º semestre da graduação; ou com até 2 anos de formado; ou pessoas com +50 anos com graduação completa; todas as idades, em qualquer região do Brasil; interesse em carreiras de Auditoria, Consultoria e Tecnologia; gostar de desafios diários em um ambiente dinâmico e multicultural.

Inscrições:

https://www.ey.com/pt_br/careers/ey-empodera

Prazo: até dia 5 de setembro de 2022

Aulas assíncronas e encontros ao vivo para dúvidas