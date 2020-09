Plataformas disponibilizam capacitação online para quem está em busca de emprego

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus já podem ser observados por diversos ângulos. Na educação – do básico ao ensino superior – a paralisação das aulas presenciais impôs o cenário virtual como forma de dar continuidade às atividades, o que prejudicou aqueles que não possuem boas ferramentas para acompanhar as aulas ou quem não pode acompanhar os filhos nas aulas em casa.

Já na economia, entre abril e junho deste ano, o desemprego atingiu 12,8 milhões de pessoas, chegando a uma taxa de 13,3%, como divulgou o IBGE no início de agosto. Os números revelam que o setor privado demitiu 2,9 milhões de trabalhadores e 2,5 milhões de brasileiros que trabalhavam por conta própria também ficaram sem emprego.

Nesse cenário em que a recolocação profissional mostra-se desafiadora, a internet pode ser usada como aliada. Diversas empresas têm oferecido conteúdo gratuito para quem precisa se qualificar, ainda mais, para ter destaque nos processos seletivos. O Canal Conecta, ferramenta de empregabilidade exclusiva das instituições de ensino da Kroton, por exemplo, passou a disponibilizar boa parte do seu material para toda a população.

São mais de 40 conteúdos 100% gratuitos e online, reunidos em uma mesma plataforma e com temas focados no mercado de trabalho e no ambiente organizacional atual. Os conteúdos exclusivos estão liberados em diferentes formatos, como artigos e vídeos. O material recebe atualização semanal na plataforma.

"Qualquer pessoa poderá aprender mais sobre as carreiras e os processos seletivos atuais, como montar um currículo, ter noções importantes de empreendedorismo e do mercado de trabalho, além de conferir depoimentos e histórias de sucessos de profissionais de destaque que compartilharão experiências para inspirar aqueles que foram afetados pela pandemia. Também será possível aproveitar dicas sobre tendências e inovações preparadas por executivos que atuam em diferentes segmentos", afirma Vanessa Bellini, que é Gerente de Empregabilidade da Kroton. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar.

Outras plataformas com cursos gratuitos

Quem está em busca de emprego precisa prestar atenção em como tornar o currículo atrativo para o empregador. Nesse sentido, as certificações de curta duração também são ótimas maneiras de se manter atualizado e se destacar nos processos seletivos. Além do Canal Conecta, confira abaixo outras plataformas que oferecem material gratuito para se profissionalizar.

Escola Virtual – Fundação Bradesco: os cursos gratuitos da Fundação Bradesco estão divididos por áreas. São elas: Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação Básica e Pedagogia e Informática.

Rock University: os cursos gratuitos na área de marketing da Rock University auxiliam o desenvolvimento dos profissionais da área. Os cursos possuem certificados gratuitos. Para ter acesso às certificações da Rock é necessário se inscrever previamente no site da instituição.

Coursera: plataforma online que disponibiliza cursos desenvolvido pelas universidades norte-americanas de Princeton, Pennsylvania, Stanford e Michigan. É possível encontrar cursos traduzidos ou legendados para o português, e também alguns disponibilizados por instituições de ensino superior do Brasil.

Prime Cursos: são mais de 200 cursos gratuitos no Prime Cursos de diferentes áreas do conhecimento como: Administração, Concursos públicos, Direito e Enem. A metodologia é simples e prática. Ao finalizar o curso, o estudante deve realizar uma avaliação para conseguir o certificado gratuito.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil