PM abre inscrições para cursos profissionalizantes na Ilha de Itaparica

Moradores da Ilha de Itaparica que estão procurando qualificação profissional terão uma oportunidade nos próximos dias. A Polícia Militar da Bahia está oferecendo cursos profissionalizantes de recepção de clínicas e hospitais e operador de caixa, gratuitamente, para a comunidade. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25) e seguem até amanhã.

Cursos acontecem em novembro (Foto: Divulgação)

Para participar os candidatos precisam se dirigir até a sede da Ronda Maria da Penha, na sede do 2°Pelotão em Itaparica, das 9h às 16h. É necessário ter no mínimo 16 anos e ser morador da Ilha. No ano da inscrição será exigido comprovante de residência, documento de identidade e a doação de um quilo de alimento não perecível.

Os cursos serão ministrados nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Serão oferecidas 120 vagas distribuídas pelos turnos matutino e vespertino. Segundo a PM, o objetivo da ação é diminuir a dificuldade que os trabalhadores encontram na colocação no mercado de trabalho, por falta de qualificação profissional.

Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em estado de vulnerabilidade do município de Itaparica.