PM acusado de assaltar farmácia em Vitória da Conquista é expulso da corporação

Um soldado da Polícia Militar acusado de assaltar uma farmácia em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi expulso da corporação. O crime aconteceu em fevereiro deste ano.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o suspeito entrando no local e anunciando o assalto. Na ação, ele teria usado uma moto com placa adulterada.

Uma investigação apontou o PM Juvenal Alves Fernandes Neto, lotado na 34ª CIPM de Brumado, como autor do crime. De acordo com a TV Sudoeste, Juvenal confessou que adulterou a placa da moto da esposa para cometer o assalto.

Após processo administrativo, a Polícia Militar concluiu que ele era o responsável pelo crime.

Ainda em fevereiro, o militar foi preso em flagrante e foi custodiado na sede do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO).