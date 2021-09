PM agride homem que tirou roupa ao lado de viatura no extremo sul da Bahia; assista

Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra um policial militar agredindo um homem na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. As imagens gravadas nesta segunda-feira (6) mostram que o homem começou a ser agredido após abaixar a bermuda, ficando nu, ao lado da viatura. Um outro PM interrompe as agressões do colega, enquanto moradores criticam a ação.



O caso aconteceu no bairro Cristo Redentor. Moradores relataram que a Polícia Militar foi acionada porque o homem em questão estava andando sem roupas pela rua. No entanto, de acordo com os moradores, o homem sofre de transtornos psicológicos.

Ele estava sem camisa, usando apenas uma bermuda. O vídeo mostra ele se apoiando na viatura e abaixando a peça de roupa, momento em que é golpeado por um dos policiais.

A cena foi presenciada por moradores do bairro que comentaram ser um episódio de “abuso de autoridade”. A Polícia Militar informou que vai instaurar um inquérito para apurar a conduta do policial.