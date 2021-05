PM apreende 100kg de cocaína em ação contra assalto a bancos em Salvador 

A Polícia Militar apreendeu cem quilos de cocaína, durante a operação contra quadrilhas de roubo a bancos, nesta sexta-feira (7), em Salvador. A ação contou com a participação de diversas unidades da PM, como Bope, Rondesp, COPPM, CPRC, CPE e Choque.



A ação foi realizada após levantamentos apontarem um grupo de traficantes também envolvidos com crimes contra bancos. De acordo com a SSP, durante as buscas na Rua Washington, em Tancredo Neves, homens armados atiraram contra a polícia e no confronto, um dos acusados foi baleado e morreu. Ainda segundo informações da SSP, o homem estava em poder de uma pistola calibre .45.



Durante a ação, a polícia identificou uma casa utilizada para o refino de cocaína. No imóvel foram encontrados, além dos 100 kg da droga, 3 mil pinos para armazenamento da cocaína, munições, um carregador de pistola, 16 tabletes de cocaína, um colete a prova de balas, 16 tabletes de maconha, cinco balanças, R$ 324 e caderno de anotações do tráfico.



O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) segue com as investigações para identificar outros suspeitos de participarem de roubo a bancos.